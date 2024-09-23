يديعوت أحرونوت: إسرائيل تخطط لشن هجمات واسعة في جميع أنحاء لبنان اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مصدر أمني قوله، إن سلاح الجو سيبدأ في شن هجمات واسعة وقوية في كل أنحاء لبنان خلال ساعات الظهيرة الباكرة اليوم.

وأضافت الصحيفة العبرية، نقلًا عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته، أن رد حزب الله اللبناني قد يشمل توسيع نطاق دائرة استهدافاته في إسرائيل.

وتصاعدت حدة العمليات العسكرية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحزب الله اللبناني، منذ أمس الأحد، مع شن الأخير موجة هجمات غير مسبوقة وصلت إلى 140 صاروخًا ومسيرة أُصيب على إثرها 14 إسرائيليًا، إضافة لخسائر كبيرة في الممتلكات في الشمال الإسرائيلي.

من جهته طالب الجيش الإسرائيلي، منذ صباح اليوم، عدد من اللبنانيين في بيروت بإخلاء منازلهم على وجه السرعة، وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.