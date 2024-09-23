وزارة الزراعة: تعليق العمل بمراكز الوزارة في الجنوب والنبطية تضامنًا مع الأهالي بمواجهة العدوان

اعلنت وزارة الزراعة في بيان عن تعليق العمل يوم الاثنين الموافق 23 أيلول 2024 في كافة مراكز وزارة الزراعة - محافظتي الجنوب والنبطية، تضامنا مع الأهالي في مواجهة العدوان الاسرائيلي.

ورأى البيان انه "في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف أهلنا في الجنوب والبقاع وتحديداً القصف الممنهج للغابات والأحراج. تدين وزارة الزراعة هذا العدوان الوحشي بأشد العبارات".

اضاف البيان: "إن هذا التصعيد الخطير يشكل اعتداءً صارخاً على الأرواح والممتلكات، كما يعرض مواردنا الطبيعية، وخاصة الغابات، لخطر كبير".

وتابع: "تتقدم الوزارة بأحر التعازي لأسر الشهداء، ونسأل الله الرحمة والمغفرة لهم، كما نعزي باستشهاد المزارع علي عساف الذي استشهد بغارة في جرود بوداي البقاعية مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى".

واردف: "في هذا السياق، تعلن وزارة الزراعة عن تعليق العمل يوم الاثنين الموافق 23 أيلول 2024 في كافة مراكزها في محافظتي الجنوب والنبطية، تضامناً مع أهلنا في مواجهة هذه الهجمة الغاشمة، ولن يتم استقبال أي معاملات في هذا اليوم. ونسأل الله أن يحفظ لبنان وأهله من كل سوء، وأن يعيد الامن والاستقرار إلى ربوعه" .