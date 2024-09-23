مركز طوارئ الصحة: ثلاثة جرحى في غارة اسرائيلية على عيناتا

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عيناتا أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح من بينهم حالتان استدعتا الدخول إلى المستشفى وحالة عولجت في الطوارئ".

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