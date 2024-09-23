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وسائل إعلام إسرائيلية: سلاح الجو بدأ موجة أخرى من الهجمات في جنوب لبنان

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ "سلاح الجو بدأ موجةً أخرى من الهجمات في جنوب لبنان".

في السّياق، أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "سلسلة من الغارات الإسرائيليّة استهدفت بلدات: عيترون، تبنين، مارون الراس، أطراف البيسارية، بافليه، المنطقة الواقعة بين رومين ودير الزهراني، وتلك الواقعة

بين عنقون ومغدوشة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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