وسائل إعلام إسرائيلية: سلاح الجو بدأ موجة أخرى من الهجمات في جنوب لبنان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ "سلاح الجو بدأ موجةً أخرى من الهجمات في جنوب لبنان". في السّياق، أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "سلسلة من الغارات الإسرائيليّة استهدفت بلدات: عيترون، تبنين، مارون الراس، أطراف البيسارية، بافليه، المنطقة الواقعة بين رومين ودير الزهراني، وتلك الواقعة بين عنقون ومغدوشة".

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