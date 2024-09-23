النشرة: غارات عنيفة على بلدات في منطقة الزهراني

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن منطقة الزهراني تشهد غارات عنيفة آخرها على بلدات الغازية، مغدوشة وقناريت والمنطقة بين عنقون ومغدوشة بالإضافة إلى غارة على وادي طنبوريت.

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