وزيرة التنمية المحلية تبحث تقنين أوضاع عيادات الأسنان على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الدكتور وليد حسن، نقيب أطباء أسنان القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية، بنقيب أطباء أسنان القاهرة، مشيرة إلى أهمية القطاع الطبي بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية لأبناء المحافظات في إطار المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية على أرض مختلف محافظات الجمهورية.

وتقدم الدكتور وليد حسن، بخالص التهنئة للدكتورة منال عوض، على اختيارها وزيرة للتنمية المحلية ونيل ثقة القيادة السياسية في الحكومة الجديدة.

وأعرب نقيب أطباء أسنان القاهرة، عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح للدكتورة منال عوض خلال توليها المسؤولية في خدمة جميع أبناء المحافظات.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من مجالات التعاون المشترك بين المحافظات والنقابة والتي سيتم التنسيق فيها مع الوزارة خلال الفترة المقبلة.

كما تم استعراض موقف عيادات الأسنان في الأحياء والمراكز والمدن لتقنين أوضاعها وفقًا للقوانين التي صدرت مؤخرًا في الدولة المصرية والخاصة وعلى رأسها قانون التصالح على مخالفات البناء والذي يتيح تقنين أوضاع الأنشطة التي غيرت الاستخدام والتأكيد على أهمية دور النقابة في التوعية وحث الأطباء على الاستفادة من تلك القوانين بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بتلك بالعيادات.