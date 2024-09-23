زيارات ميدانية وإجراءات عاجلة.. وزير الصحة يكشف إجراءات "حل اللغز" في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول الزحام بمستشفيات أسوان "لا أساس له من الصحة".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين من أسوان؛ للكشف عن سبب إصابة عدد من مواطني منطقتي "أبو الريش" ودراو في أسوان بنزلات معوية حادة.

وأضاف وزير الصحة أن "نسب إشغال المستشفى 37 % بالأقسام الداخلية، و65% بالرعاية المركزة، وهي نسب معتادة في هذا الوقت من العام".

وأوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة متخصصة في وزارة الصحة عملت بشكل كبير من خلال تشكيل لجان للتقصي داخل المنازل وتحديدا في أبو الريش قبلي و"الرقبة بدراو"، وهي أساس تمركز الحالات وما دون ذلك لم يكن هناك تردد من مناطق أخرى.

وتابع الوزير: "عملنا من خلال فريق العمل من خلال أكثر من محور، بينها تنظيم 6 قوافل علاجية لأبو الريش و6 قوافل لدراو مزودة بكل القوى والفرق الطبية والأدوية".

واستكمل الوزير: "نحاول الكشف على ما ذكره البعض بأنه (لغز)، خاصة أن كل مرض له سبب وعرض، ويمكن أن يكون الإسهال والقيء عرض لمرض، وبالتالي أي مرض يحتاج لفحوصات وأشعات ومتخصصين لكي نعرف نوع المرض".

وأضاف وزير الصحة أن "الالتهابات المعوية لها أسباب فيروسية أو بيكتيرية، لا نستطيع كوزارة صحة أن نتحدث بشكل علمي دون أن يكون لدينا الأدلة والبراهين العلمية".

وأكد "عبدالغفار" أنه "لا يوجد في الطب ألغاز، إنما منهج علمي للتعرف على المرض وأسبابه وهذا ما عملنا عليه عن طريق النزول لزيارة 315 منزلًا ومناظرة 2179 فردًا لنسمع منهم الأسباب سواءً تناولوا طعاما أو شرابا أو شيئا مشتركا داخل البيوت، مع حصر المخالطين للحالات المرضية، وتشكيل فرق عمل للتقصي والمرور على محطات المياه".