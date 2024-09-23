الجيش الإسرائيلي: استهداف أكثر من 300 هدف لـ"حزب الله" في لبنان حتى الآن

أفاد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، بأنّ "رئيس الأركان صادق على مهاجمة أهداف "حزب الله" في ​لبنان​ من مقر قيادة الأركان"، زاعمًا أنّ "حتّى الآن، تمّ استهداف أكثر من 300 هدف لحزب الله".

وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "سلسلة غارات إسرائيليّة عنيفة استهدفت العديد من المناطق الجنوبيّة، منها: عيترون، مارون الراس، أطراف البيسارية، المنطقة الواقعة بين رومين ودير الزهراني، بافليه، حولا، مجدل سلم، السلطانية، بين حبوش وعربصاليم، طورا، عيتا الشعب، برعشيت، حاريص، الخيام، جبشيت، كونين، بيت ياحون، جبل صافي، وادي كفرملكي، كفرصير، عدلون، تول، أطراف الغندورية، بين جبشيت وعدشيت، بيت ليف، ميس الجبل، خربة سلم وغيرها".