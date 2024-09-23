الكرملين: الوضع في الشرق الأوسط يتدهور كل يوم والتوتر يتزايد ويصعب التنبؤ بالصراع وهذا أمر مثير للقلق البالغ

أعلن الكرملين الإثنين أنه "قلق للغاية من التصعيد العسكري الجاري بين اسرائيل وحزب الله حيث شن الجيش الاسرائيلي أعنف غارات على لبنان منذ بدء الحرب قبل نحو عام".

واشار الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، الى أن "الوضع يتدهور كل يوم سريعا، التوتر يتصاعد وكذلك عدم القدرة على معرفة مسار الأمور، هذا يشعرنا بقلق للغاية".