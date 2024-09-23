أبي رميا عاين مكان سقوط الصاروخ في خراج إهمج: لوضع حد لآلة القتل الإسرائيلية

عاين النّائب ​سيمون أبي رميا​، مكان سقوط الصّاروخ الإسرائيلي في منطقة غير مأهولة في خراج بلدة إهمج، بحضور الجيش والأجهزة الأمنيّة. ولفت إلى أنّ "العناية الإلهيّة حمت المواطنين"، معربًا عن استنكاره "الاعتداءات الإسرائيليّة والتّمادي الإسرائيلي في عدوانه". وشكر الجيش والأجهزة الأمنيّة "الّتي هرعت إلى المكان للوقوف عند ملابسات وتداعيات الاعتداء، بانتظار ما ستخلص إليه التّحقيقات"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "وضع حدّ لآلة القتل الإسرائيليّة".

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