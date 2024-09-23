استشهاد طفل فلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد طفل فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف مجموعة من الأطفال في بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر الطبي، بانتشال طفل شهيد والعديد من الجرحى، بعد قصف طائرة مسيرة للاحتلال تجمعًا للأطفال شرق المدينة.

وفي سياق متصل، أصيب العديد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على منازل الفلسطينيين بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثّف طال الأحياء الجنوبية والشرقية للمدينة.

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