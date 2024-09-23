الصين تحذّر من تجاوز الفيضانات مستويات الإنذار في بعض الخليج 365 الجنوبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّرت وزارة الموارد المائية الصينية، من إمكانية أن تشهد بعض الأنهار الصغيرة ومتوسطة الحجم في بعض الخليج 365 الجنوبية، فيضانات تتجاوز مستويات الإنذار؛ بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الوزارة -وفق وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”- اليوم، أن بعض الأنهار في مقاطعات تشج يانج، وفوجيان، وقوانج دونج، وهاينان، وجيانجشي، وغيرها، قد تشهد هطول أمطار غزيرة حتى بعد غد الأربعاء.

كما قامت الوزارة بترتيبات للوقاية من العواصف والفيضانات، داعية سلطات الموارد المائية المحلية لتعزيز أعمال الرقابة والمتابعة وإصدار الإنذار المبكر.

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