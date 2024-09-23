شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسنين هيكل.. صور نادرة تبرز علاقاته بزعماء وفنانين فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم، الذكرى الـ 101 لميلاد للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل الذي يُعد أشهر الصحفيين العرب والمصريين فى القرن العشرين، حيث قضى 70 منها صحفيا وكاتبا ومُحللا وشاهدا على التاريخ، وكانت تربطه علاقات قوية بالكتاب والفنانين ومنهم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وكوكب الشرق أم كلثوم، كما أنه كان من المقربين للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وبهذه المناسبة نستعرض مجموعة صور نادرة للكاتب الراحل توضح جوانب من علاقاته القوية في مسيرته.

عبد الناصر والسادات وهيكل

هيكل مع عبد الناصر والسادات

هيكل وجمال عبد الناصر

جمال عبد الناصر والسادات وهيكل



محمد حسنين هيكل مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر



هيكل مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر



هيكل مع الزعيم جمال عبد الناصر



هيكل مع الفنان عادل إمام



هيكل مع أم كلثوم



وقد ولد فى مثل هذا اليوم 23 سبتمبر 1923، بقرية باسوس بمحافظة القليوبية، وتلقى تعليمه فى القاهرة، بدأ الدراسة بالمراحل المتصلة ثم اتجه إلى الصحافة فى وقت مبكر، حيث التحق بجريدة "الإيجيبشيان جازيت".

وعمل كمحرر تحت التمرين بقسم الحوادث ثم انتقل إلى القسم الألماني، والتحق بصحيفة "إيجيبشيان جازيت" فى 8 فبراير 1942، وعمل مراسلا حربيا لتغطية أشرس معارك الحرب العالمية الثانية فى العلمين ثم عمل فى مجلة روز اليوسف ابتداء من 1944.

انتقل فى 1947 للعمل بصحيفة أخبار اليوم، والتحق بمجلة آخر ساعة 1952 وتولى رئاسة تحريرها وعمره 29 عاما، كما كان الصحفى الأكثر قربا من الزعيم جمال عبد الناصر، وفى عام 1957 تولى رئاسة تحرير صحيفة الأهرام وظل فى منصبه حتى 1974.

كانت أول مقالاته بالأهرام فى 10 أغسطس 1957 فى زاوية "بصراحة" والأخير فى 1 فبراير 1974، وقاد الأهرام للتحول إلى مؤسسة، وأنشأ عددا من المراكز المتخصصة مثل مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، ومركز الدراسات الصحفية، ومركز توثيق تاريخ مصر المعاصر.

كما شارك محمد حسنين هيكل فى الحياة السياسية، حيث تم تعيينه وزيراً للإعلام فى عام 1970، وأضيفت إليه وزارة الخارجية لفترة أسبوعين فى غياب وزيرها الأصلى محمود رياض.

ويعد هيكل أحد ظواهر الثقافة العربية فى القرن العشرين، ويعد مؤرخ للتاريخ العربي الحديث خاصة تاريخ الصراع العربي الإسرائيل، وقام بتسجيل سلسلة من البرامج التاريخية.