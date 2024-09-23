شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الأوساط البرلمانية، صدور قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس الشيوخ لعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، وذلك قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر 2024.

وتنص المادة 115 من الدستور علي أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

كما تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

وطبقا للدستور وقانون مجلس الشيوخ فإن هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين تستمر طول مدة الـ 5سنوات، وهي مدة ادوار الانعقاد الخمسة للفصل التشريعى.

ومن المنتظر، أن تبدأ الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد لمجلس الشيوخ بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة المجلس للانعقاد وافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم رقم 306 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعى الأول ثم تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة وكذلك تلاوة الرسائل التى تلقاها مجلس الشيوخ.

وتشهد الجلسة الافتتاحية، إلقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، كلمة عن القضايا التى تصدى اليها المجلس فى أدوار انعقاده السابقة وما يفرضه عليه الواقع من استمر ار العمل فى كافة الملفات.