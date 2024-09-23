بخاش دعا الاطباء للابقاء على جهوزيتهم الكاملة

وجّه نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش تحية تقدير للأطباء الأبطال الذين كانوا في الصفوف الأمامية وخطوط الدفاع الأولى عن حياة المواطنين بشكل عام، والجرحى والمصابين بشكل خاص.

ومع تفاقم الأوضاع الأمنية وتصاعد العمليات العسكرية، أشاد بجهودهم الجبارة في مواجهة هذه الظروف الصعبة، داعيا إياهم للاستمرار على جهوزيتهم الكاملة، نظراً لإتساع نطاق العمليات العسكرية وسقوط المزيد من المصابين، حفاظاً على أرواح المتضررين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.