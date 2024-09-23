أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في تحديث لحصيلة غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية منذ صباح اليوم، أن "هذه الغارات أدت حتى اصدار هذا البيان إلى مئة شهيد وأكثر من أربعمئة جريح، ومن بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 100 شهيد وأكثر من 400 جريح في تحديث لحصيلة العدوان الاسرائيلي المتمادي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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