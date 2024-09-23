شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الروسية تحبط محاولة اختراق للجيش الأوكراني في كورسك والان نبدء بالتفاصيل

إحباط الهجوم

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مظليين من قوات "الشمال" الروسية، أحبطوا محاولة وحدات تابعة لقوات كييف تنفيذ اختراق في عمق أراضي مقاطعة كورسك.وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين، بأن الوزارة أكدت في بيانها أن القوات الروسية "دحرت بالكامل الوحدات الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير معداتهم في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك".وفي السادس من أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوما بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشددا على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزاز وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردا مناسبا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.