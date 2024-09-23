استشهاد طفل وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شرق خان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - استُشهد طفل وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف طائرات مسيرة "كواد كابتر" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في بلدة خزاعة شرق خان يونس، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وكان خمسة مواطنين بينهم أطفال قد استُشهدوا وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم، في قصف للاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف للاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,431 مواطنا، وإصابة 95,818 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.