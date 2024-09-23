في ضوء التصعيد الإسرائيلي.. إغلاق المدارس في عدد من المناطق اللبنانية اليوم وغدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

أعلن وزير التربية اللبناني عباس الحلبي، اليوم الاثنين، أنه تقرر إقفال المدارس والجامعات اليوم وغدا في الجنوب اللبناني والبقاع وضاحية العاصمة بيروت الجنوبية.

ويأتي ذلك في ظل شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، عدد من الغارات الجوية المكثفة على الجنوب اللبناني، في إطار الرد على الهجوم الذي شنه حزب الله اللبناني أمس الأحد.

وشن حزب الله، أمس هجومًا مكثفًا باستخدام أكثر من 140 صاروخًا ومسيرة ضد الشمال الإسرائيلي، ما أحدث أضرارًا كبيرة في الممتلكات والسيارات وحرائق إضافة إلى إصابة 14 إسرائيليًا.