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وزير الداخلية الإسرائيلي يُطالب بتعميق الاستيطان بالضفة الغربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

طالب وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أرييل، اليوم الاثنين، بتعميق التوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وذلك حسبما نقلت عنه القناة الـ12 الإسرائيلية.

ونقلت القناة العبرية، عن أرييل قوله "على إسرائيل الآن بالتحديد العمل بجد أكبر لتعميق الاستيطان في الضفة الغربية".

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة، مع شن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من الاقتحامات المتلاحقة لمدن الضفة وتنفيذ عملية اعتقالات يومية يتم فيها توقيف أسرى سابقين وأطفال.

كما قامت قوات الاحتلال، بهدم البنى التحتية في عدد من مدن الضفة خلال عمليات الاقتحام، وإطلاق النار على المدنيين ومحاصرة المستشفيات والمدارس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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