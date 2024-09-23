إذاعة جيش الاحتلال: سلاح الجو شرع في شن موجة ثالثة من الغارات على لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بأن سلاح الجو شرع الآن في شن موجة ثالثة من الغارات على لبنان.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات تهاجم بنى تحتية أنشأها حزب الله في لبنان على مدار سنوات.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مصادر أمنية، قولها إن العمليات بلبنان شاركت فيها مئات الطائرات التي قصفت بشكل متزامن مواقع لحزب الله.

وتابعت المصادر الأمنية الإسرائيلية، أن رئيس الأركان هليفي يدير الهجمات في لبنان من مقر وزارة الدفاع منذ الصباح.

وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال استعد على مدار سنوات من أجل هذه الهجمات بدعم شعبة الاستخبارات وسلاح الجو.