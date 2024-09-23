شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يكشف أهمية مشاركة منتدى شباب العالم فى قمة المستقبل بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بمجلس الشيوخ، بمشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل بنيويورك، مؤكدًا أن هذا الحضور العالمي يعكس مكانة مصر الريادية في تمكين الشباب ومشاركتهم الفاعلة في القضايا الدولية.

وأوضح أن مشاركة المنتدى تأتي كخطوة استراتيجية لتعزيز الدور الذي يلعبه الشباب في صياغة مستقبل العالم، مما يدعم التوجه المصري نحو بناء جيل قادر على القيادة والتأثير في القضايا العالمية الكبرى.

وأكد أن مصر نجحت في تقديم نموذج مبتكر في دعم الشباب، سواء من خلال المنتدى أو المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تأهيلهم وتمكينهم، لافتا إلى أن حضور الشباب المصري في قمة المستقبل يمثل انعكاسًا لالتزام الدولة العميق بتحفيز الطاقات الشابة، وتعزيز دورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن منتدى شباب العالم بات يمثل منصة دولية رائدة تتيح للشباب من مختلف الجنسيات تبادل الأفكار والخبرات حول التحديات المشتركة، مما يسهم في خلق مجتمع عالمي أكثر تفاعلًا واستدامة، كما شدد على ضرورة توسيع نطاق هذه المشاركة من خلال تكثيف البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مهارات الشباب وتوفير بيئة تشجع على الابتكار والإبداع.

وشدد على أهمية التعاون الدولي في تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال تمكين الشباب، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر في مثل هذه القمم تعزز مكانتها كدولة داعمة للسلام والاستقرار والتنمية، وتؤكد التزامها المستمر بتعزيز حقوق الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم للريادة والتميز.