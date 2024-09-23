وزير التربية: وقف الدروس في المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات كافة غدًا

أعلن وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، في بيان، أنّ "إلحاقًا بالبيان السّابق القاضي بإقفال المدارس والثّانويّات والمعاهد والمدارس المهنيّة الرّسميّة والخاصّة، اليوم الإثنين ويوم غد الثّلثاء في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية، قرّرنا وقف الدّروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار، على أن يشمل وقف الدّروس أيضا الجامعة اللبنانية ومؤسّسات التّعليم العالي الخاصّة في المناطق اللّبنانيّة كافّة يوم غد الثّلثاء". ودعا جميع المسؤولين عن المؤسّسات التّربويّة والجامعيّة، إلى "متابعة بيانات الوزارة بهذا الخصوص".

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