مكتب القرم: لا خرق إسرائيليًا لشبكة الاتصالات الرسمية والرسائل للبنانيين هي عمليات تمويه واحتيال

أكّد المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​جوني القرم​، أنّ "لا خرق لشبكة الاتصالات الرّسميّة من قبل الجانب الإسرائيلي، وأنّ الرّسائل الّتي تلقّاها لبنانيّون في مناطق عدّة اليوم، ما هي إلّا عمليّات تمويه واحتيال تتمّ من قبل تطبيقات إلكترونيّة، ولا تحتاج لتقنيّات عالية لاختراق الشّبكة".

وأشار في بيان، إلى أنّ "وزارة الاتصالات تعمل على معالجة الأمر، وذلك من خلال الانتقال من استخدام نظام الـ"IP ims" الّذي يعمل به حاليًّا إلى نظام الـ"TDM"، ويعتبر هذا النّظام أقلّ عرضة للخرق، ويمكن ضبطه بطريقة أفضل"، مشدّدًا على أنّ "الوزارة قامت بضبط الشّبكة الثّابتة، علمًا أنّ نظام الاتصالات في لبنان يمنع أصلًا تلقّي أي اتصالات مصدرها إسرائيل، والرّمز الإسرائيلي ممنوع على الشّبكة اللّبنانيّة".