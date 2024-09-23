الصليب الأحمر: جميع مراكز الإسعاف والطوارئ تساند مراكز الجنوب بعمليات الإخلاء والإسعاف

أكّدت جمعية ​الصليب الأحمر اللبناني​، أنّ "جميع مراكز الإسعاف والطّوارئ في الصّليب الأحمر اللّبناني تستجيب وتساند مراكز الجنوب في عمليّات الإخلاء والإسعاف". وكان قد أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، في "تحديث ثان لحصيلة غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبيّة منذ صباح اليوم، أنّ هذه الغارات أدّت حتّى إصدار هذا البيان إلى 182 شهيدًا و727 جريحًا، ومن بين الشّهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون".

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