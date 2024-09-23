غالانت: نصرالله بقي وحيدا وخرجت وحدات كاملة من قوة الرضوان من دائرة العمل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من مقر قيادة العمليات، أن "في اليوم الأخير نقوم بهدم ما تم بناؤه في حزب الله منذ عشرين عاما"، زاعماً أن "نصر الله بقي وحيدا وخرجت وحدات كاملة من قوة الرضوان من دائرة العمل".

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