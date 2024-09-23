توجه محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة في بيان إلى أهالي البقاع بالقول: "تم وضع خطين ساخنين لغرفة العمليات التابعة للجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في تصرفكم. وعليه، إلى كل من هو بحاجة إلى مركز إيواء ضمن محافظة البقاع التواصل على الأرقام التالية: 08/808211 و81/479342".

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البقاع إلى الأهالي: وضعنا خطين ساخنين لغرفة العمليات وعلى من يحتاج إلى مركز إيواء الاتصال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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