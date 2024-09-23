اللجنة الوطنية لتنسيق العمليات اصدرت اللائحة المحدّثة للمدارس المخصّصة لإستقبال النازحين من المناطق المتضررة

اشارت اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث والأزمات حول تنظيم حركة النزوح الداخلي في بيان الى انه الحاقاً بالبيان الأول، فيما يلي اللائحة المحدّثة للمدارس المخصّصة لإستقبال النازحين من المناطق المتضررة: بيروت: مدرسة ابتهاج قدورة الرسمية ⁠ثانوية جبران التويني الرسمية ⁠مدرسة العلامة صبحي الصالح الرسمية جبل لبنان: مدرسة عيتات الرسمية مدرسة مجدليا الرسمية مدرسة باتر الرسمية مدرسة بيصور الرسمية مدرسة جون الرسمية تجمع مدارس شحيم الرسمية تكميلية بتلون الرسمية مدرسة بعورتا الرسمية مدرسة بعاصير الرسمية مدرسة الجاهلية الرسمية مدرسة القماطية الرسمية مدرسة عرمون الرسمية مدرسة كترمايا الرسمية مدرسة رميلة الرسمية مدرسة بشامون الرسمية مدرسة الشهيد رفيق الحريري دوحة عرمون مجمع الرئيس بري بئر حسن المدرسة الفندقية الدكوانة الرسمية مدرسة بعبدا المختلطة الرسمية مدرسة العبادية الرسمية مدرسة شانيه الرسمية مدرسة عين دارة الرسمية تكميلية جل الديب الرسمية متوسطة سد البوشرية للصبيان الرسمية مدرسة عين عنوب الرسمية مدرسة الشويفات القبة صبيان الرسمية مدرسة عقبة بياقوت الرسمية مدرسة تحويطة الغدير الرسمية مدرسة برج البراجنة الثانية الرسمية مدرسة برج البراجنة الاولى المختلطة الرسمية مدرسة المشرفة الرسمية مدرسة كمال جنبلاط الرسمية مدرسة برجا ديماس الرسمية مدرسة برجا المختلطة الرسمية مدرسة شويفات القبة بنات الرسمية مدرسة وطى المصيطبة الرسمية ( البنات سابقا ) مدرسة العمروسية الثانية الرسمية مدرسة العمروسية الثالثة الرسمية مدرسة سبنيه الرسمية مدرسة بدغان الرسمية مدرسة الغدير الرسمية الجنوب: متوسطة صور الرسمية ١ ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية المدرسة الكويتية الرسمية مدرسة الشهيد معروف سعد الرسمية مدرسة مرجان الرسمية متوسطة الياس مرعي الرسمية – روم متوسطة حارة صيدا الرسمية ثانوية حارة صيدا الرسمية متوسطة مغدوشه الرسمية مدرسة عبرا الرسمية مدرسة درب السيم الرسمية ابتدائية جزين الرسمية متوسطة جزين الرسمية ثانوية الإمام الصدر الرسمية صور البقاع: ابتدائية قب إلياس الرسمية معهد التعليم والتدريب زحلة متوسطة غزة الرسمية ثانوية المنارة الرسمية متوسطة القرعون الرسمية ⁠متوسطة كوكبا الرسمية متوسطة ضهر الأحمر الرسمية متوسطة المعلقة الرسمية المختلطة متوسطة المعلقة الرسمية للبنات ثانوية حوش الامراء الرسمية متوسطة مجدل بلهيص الرسمية متوسطة جب فرح- عز العرب الرسمية متوسطة المرج الرسمية متوسطة كامد اللوز الرسمية متوسطة بعلول الرسمية متوسطة كفريا الرسمية مدرسة حي الفضل الرسمية ثانوية صغبين الرسمية الشمال: معهد زغرتا الفني الرسمي المعهد الفندقي المينا طرابلس الرسمي بعلبك الهرمل: متوسطة دير الأحمر الرسمية متوسطة سليم حيدر بدنايل الرسمية متوسطة القاع الرسمية ⁠متوسطة راس بعلبك الرسمية متوسطات عرسال (٢-٣-٤-٥) ثانوية راس بعلبك الرسمية ⁠ ثانوية الفاكهة الرسمية خطوط الاتصال الساخنة في خدمة المواطنين: جبل لبنان: 81-033910 / 05-924225 الجنوب: 81-072619 / 03-732656 / 07-752709 بيروت: 01-987001 / 81-075453 البقاع: 08-808211 / 81-479342

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الوطنية لتنسيق العمليات اصدرت اللائحة المحدّثة للمدارس المخصّصة لإستقبال النازحين من المناطق المتضررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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