شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قتلى.. ارتفاع ضحايا الفيضانات بمحافظة إيشيكاوا اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات اليابان

الاستمرار في توخي اليقظة

الدمام - شريف احمد - لقي سبعة أشخاص حتفهم في أعقاب أمطار غزيرة هطلت على محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان، ما تسبب في حدوث فيضان للأنهار وانزلاقات طينية في منطقة نوتو.وارتفع منسوب المياه في العديد من الأنهار بشبه جزيرة نوتو، ما أدى إلى غمر المياه للطابق الأرضي لبعض المنازل.وفي بلدة فوتيجاوا، جرفت مياه الفيضان أربعة منازل، ما أدى إلى انقطاع الاتصال بأربعة أشخاص.ويشارك نحو 400 فرد من إدارتي الشرطة والإطفاء وقوات الدفاع الذاتي في البحث عنهم.ومن الصعب إحضار معدات ثقيلة لأن بعض الطرق انقطعت أو أصبحت ضيقة. نحن نبحث عن ناجين".وأنقذ 10 أشخاص بالقرب من نفق ناكايا في مدينة واجيما، الذي ضربه انهيار أرضي. وتأكدت وفاة شخصين في وقت لاحق.وقالت محافظة إيشيكاوا إنه حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الاثنين، ارتفع عدد الوفيات إلى سبعة أشخاص بينما فقد شخصان.وأعلن المسؤولون عن أسماء أربعة من السكان لا يعرف مكان وجودهم.وكانت خففت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تحذير الطقس من حالة الطوارئ بسبب الأمطار الغزيرة في أجزاء من محافظة إيشيكاوا إلى تحذير فقط، ولكن السلطات دعت إلى ضرورة الاستمرار في توخي اليقظة ضد الفيضانات والانهيارات الأرضية المحتملة.