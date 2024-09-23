استشاري باطنة يوضح ملامح البكتيريا المسببة للعدوى في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور مصطفى المحمدي، استشاري أمراض الباطنة، طبيعة بكتيريا الـ إيكولاي المسببة لعدوى أهالي أسوان، مشيرًا إلى أنها نوع من البكتيريا الصديقة التي تحولت لعدو في بعض الأحيان.

وأوضح "المحمدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هذه البكتيريا تتواجد بشكل طبيعي في الجزء السفلي من الأمعاء، ولها عدة سلالات، وفي المجمل غير ضارة وتلعب دور مهم في التوازن البيئي، وتمنع نمو أنواع من البكتيريا الضارة.

وأضاف أن البكتيريا بها أنواع ضارة وهي التي تؤدي إلى ظهور أعراض المرض، مثلما حدث في أسوان، وتنتقل عن طريق تناول أطعمة أو مشروبات بها البكتيريا، منوها بأن غسل اليدين هو حجر الزاوية لتجنب الكثير من أنواع العدوى.