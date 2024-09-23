أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا على معظم أنحاء البلاد.
وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا طقس حار رطب نهارًا على معظم الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.
وأشارت إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وتسجل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء
- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 34 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة، والمحسوسة 32 درجة مئوية.
- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة مئوية.
- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة مئوية.
- جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.