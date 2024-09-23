إبراهيم عيسى يعلق على أزمة الحالات المرضية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحديث عن الحالات المرضية التي ظهرت في أسوان انتشر خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن هناك مئات الحالات التي أصيبت بالنزلات المعوية بشكل سريع وغير واضح، وخرجت الشائعات والأحاديث والأقاويل والبيانات منذ ظهور أول حالة مصابة بالنزلة المعوية.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، الحكومة تعاملت بشفافية في شرح ملابسات أزمة الحالات المرضية بأسوان، موقف المحافظ بتناول مياة الحنفية رسالة إيجابية بأن الوضع مطمئن.

وأوضح، أن الاهتمام بصحة المصريين مسألة مهمة وبالغة الأهمية بالنسبة للحكومة والمواطن وإدارة البلد، موضحًا أن أسوان أجمل بقاع مصر ومن أجمل بقاع الدنيا.

وتابع: "قاعدة التهويل إلى حد هائل وكل شخص استخدم الحدث على طريقته.. في اللي قال أنه كوليرا وفي نفخ إخواني كان يؤجج في نارها وتعامل مع أنها كوليرا وتحدث عن إهمال الدولة وأن الحكومة مقصرة"، موضحًا أن البعض قدم على أننا في حالة كوليرا.