شيخ العقل دعا ابناء الجبل لفتح بيوتهم امام نازحي الجنوب: غداً وقريباً ينتصر الحق على الباطل ويعود الجنوبيون إلى بيوتهم

توجه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى برسالة إلى ابناء الجبل طلب فيها "فتح المنازل امام ابناء الجنوب"، وقال: "اهلنا الأفاضل، إخواننا الأكارم، أبناءنا الأعزّاء، لبنان يواجه الحرب الإسرائيلية المدمّرة، ولا أمل بإنسانية قادة العدوّ وجيشه، لكن الأمل، كلَّ الأمل بتضامن الشعب اللبناني ووحدته في مواجهة التحديات. لذا نقول للبنانيين في الجبل وعلى امتداد الوطن ما قلناه سابقاً: أيها اللبنانيون، أيها المعروفيون، افتحوا بيوتكم ومدارس ابنائكم ومجمعاتكم لإخوانكم أبناء الجنوب التاركين قراهم قسراً والنازحين إليكم، أملاً في إيجاد منزلٍ بديلٍ عن منزلٍ أصيل تحفظ فيه الكرامة وتصان فيه العائلات. كونوا أهل المعروف وإغاثة الملهوف، وليكن تضامنكم في القلب والقول والفعل، شدُّوا على أيديهم وثبّتوا عزائمهم وراعوا مشاعرهم، فمنهم مَن فقد عزيزاً غالياً، ومنهم من دُمّر بيته، ومنهم من خسر جنى عمره، وجميعهم مصابون بالأسى والألم والغضب جرّاء الإجرام الإسرائيلي والعدوان المتمادي الذي لا يعرف الإنسانية ولا يقيم وزناً للقرارات الدولية ولا يأبه لمشاهد الدماء ولأنين الجرحى ولأصوات الغضب الصاعدة من هنا وهناك".

وختم: " غداً وقريباً ينتصر الحق على الباطل ويعود الجنوبيون إلى بيوتهم وقراهم ليعيدوا بناءها وليستقبلوا فيها ويكرّموا من استقبلهم وكرّمهم، فليكونوا ضيوف الشرف في دياركم ولتكونوا غداً أهلاً للتقدير والتكريم عندهم، وليبقَ لبنان".