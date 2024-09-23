البيت الأبيض: هاريس تعتزم بحث اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع رئيس الإمارات

اعلن مسؤول في البيت الأبيض إن نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس تعتزم خلال اجتماعها مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الاثنين بحث الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الاسرى.
ومن المقرر أيضا أن يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعا منفصلا مع الرئيس الإماراتي، وهو الأول ضمن سلسلة لقاءات مع زعماء العالم على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوي.
وتمنح مثل هذه الاجتماعات هاريس فرصة لإظهار مهاراتها في مجال الأمن القومي في وقت تتعرض فيه الإدارة الديمقراطية لضغوط متزايدة لاحتواء الصراع في الشرق الأوسط.
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