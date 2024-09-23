النشرة: سلسلة غارات جديدة تستهدف البقاع والهرمل وتسجيل عدد كبير من الاصابات

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان الطيران الحربي الاسرائيلي وسع دائرة العدوان على البقاع، حيث طالت الغارات الاسرائيلية مدينة بعلبك، الهرمل، عين بورضاي، قليا، السفري، محيط مخيم الجليل، العسيرة، شعت، طاريا". واشار الى تسجيل عدد كبير من الاصابات.

وفي السياق، اشار مراسل "النشرة" في زحلة عن غارة على بلدة حزرتا.