"حزب الله": القائد علي كركي بخير وفي كامل صحته وقد انتقل إلى مكان آمن

أعلن "حزب الله"، تعليقًا على ادعاءات العدو الصهيوني باغتيال الأخ المجاهد ‏علي كركي، فإنّنا نؤكد أنّ "الأخ العزيز المجاهد ‏القائد ‏الحاج علي كركي بخير وهو بحول الله تعالى في ‏كامل صحته وعافيته وقد انتقل إلى مكان آمن". ‏

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