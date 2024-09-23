"البنتاغون": الولايات المتحدة ليست ضالعة في التخطيط للعمليات الإسرائيلية أو دعمها

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أننا "تلقينا إشارات من الإسرائيليين بشأن نيتهم شن عمليات ضد حزب الله لكنهم لم يقدموا تفاصيل محددة"، لافتةً الى أن "الولايات المتحدة ليست ضالعة في التخطيط للعمليات الإسرائيلية أو دعمها".

ولفتت الوزارة، الى أننا "نواصل توفير مساعدات أمنية لإسرائيل ومستعدون للدفاع عنها إن تعرضت لهجوم على غرار هجوم إيران في نيشان الماضي"، كاشفةً عن "إرسال قوات أميركية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط".

وكان قد اوضح المتحدث باسم البنتاغون الميجر جنرال باتريك رايدر لصحفيين، "زيادة في توخي الحذر، نرسل عددا صغيرا إضافيا من أفراد الجيش الأميركي لتعزيز قواتنا الموجودة بالفعل في المنطقة". ولفت الى انه "لدينا اليوم قدرات أكبر في المنطقة مقارنة بما كان لدينا في 14 نيسان حين نفذت إيران هجومها بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل".

وأضاف "ومن ثم، كل هذه القوات مجتمعة توفر لنا الخيارات التي تمكننا من حماية قواتنا في حال تعرضها لهجوم".