أنباء عن فشل اغتيال علي كركي القيادي في حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مصادر تابعة لحزب الله، فشل عملية اغتيال على كركي قائد الجبهة الجنوبية في الحزب، في الغارة الإسرائيلية التي اتسهدفت حي ماضي، في بيروت، مساء اليوم الاثنين.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، شن غارة على حي ماضي في العاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفا علي كركي، قائد الجبهة الجنوبية في "حزب الله" .

من هو علي كركي ؟

علي كركي القيادي بحزب الله المستهدف هو خليفة إبراهيم عقيل الذي اغتيل الجمعة.

ويعد "علي كركي" المسؤول العسكري رقم 3 في حزب الله.

استهدف الاحتلال منزله في حي ماضي بدقة في بيروت.

الدقة في الاستهداف تشبه إلى حد كبير عملية اغتيال اسماعيل عنية.

علي كركي هو الرجل الثالث في حزب الله ورتبته تعادل فؤاد شكر وإبراهيم عقيل