إسرائيل تصدر بيانا حول استخدام مطار قبرصي خلال الهجوم على لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت وسائل حول هبوط اضطراري نفذته طائرة إسرائيلية في أحد مطارات قبرص، بعد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان نحو وسط إسرائيل، الأمر الذي نفته تل أبيب تماما.

وتناقلت شبكات إخبارية وقنوات "تلغرام" خبرا مفاده أن "طائرة حربية إسرائيلية أجرت هبوطا اضطراريا في أحد مطارات قبرص".

وقالت سلطات الطيران الإسرائيلية في بيان: "على النقيض من الأنباء التي تم نشرها مؤخرا، الخطوط الجوية الإسرائيلية تعمل كالمعتاد في عمليات الهبوط والإقلاع، ولا يوجد أي تحويل للرحلات الجوية إلى بلدان أخرى".

تحذيرا للحكومة القبرصية من فتح مرافقها لإسرائيل

وفي يونيو الماضي، وجه أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، تحذيرا للحكومة القبرصية من فتح مرافقها لإسرائيل إذا ما اندلعت الحرب في لبنان.

وأضاف نصر الله: "تعتبر إسرائيل أنه في حال استهداف مطاراتها ستستخدم المطارات والمرافق القبرصية، لذلك يجب أن تعلم الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للحرب على لبنان سيتعامل الحزب مع قبرص كأنها جزء من الحرب".

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي اليوم الاثنين، على لبنان، حيث نفذت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 200 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.