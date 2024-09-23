الرئيس الإيراني: إسرائيل قابلت دعوات ضبط النفس بمزيد من التصعيد الجنوني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن التصعيد الإسرائيلي يهدد المنطقة محذرا من حرب إقليمية مفتوحة لن تكون في مصلحة أحد في المنطقة أو العالم.

وأضاف الرئيس الإيراني، أن إسرائيل قابلت دعوات ضبط النفس بمزيد من التصعيد الجنوني، والسياسات الأمريكية تدعم وتشجع إسرائيل في حربها، وأفعال واشنطن تناقض أقوالها.

الرد سيكون في الوقت المناسب

وأشار الرئيس الإيراني، إلى أن طهران لديها القدرة الكافية لضرب إسرائيل، والرد سيكون في الوقت المناسب.

ولفت الرئيس الإيراني، إلى أن إسرائيل اغتالت هنية لجر إيران إلى حرب، لكننا مارسنا أقصى درجات ضبط النفس، لافتا إلى أن: اغتيال هنية لن يبقى دون رد، وردنا قادم.