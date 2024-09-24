ناشط مناهض لإسرائيل يخترق مؤتمر حزب العمال

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قاطع ناشط مناهض لإسرائيل، اليوم الإثنين، خطاب وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في مؤتمر حزب العمال المنعقد في ليفربول.

وأعرب الناشط عن معارضته لاستمرار الحكومة في بيع الأسلحة لإسرائيل مع استمرار الحرب في غزة.

حزب متغير

وفيما تم سحب المتظاهر المحتج خارج القاعة من قبل الأمن. ردت السيدة ريفز: "هذا حزب عمالي متغير. حزب عمالي يمثل العمال وليس حزب احتجاجات".

وكان ردها مشابهًا لرد رئيس الوزراء السير كير ستارمر عندما قاطعه المتظاهرون في المؤتمرات السابقة.

وأثارت المتظاهرة هذه المرة عرضًا كبيرًا من الدعم من المندوبين المشاركين في مؤتمر حزب العمال الحاكم، لوزيرة الخزانة، حيث واصلت خطابها - أول خطاب لها في المؤتمر منذ أن أصبحت أول وزيرة خزانة في التاريخ البريطاني.

وحظيت السيدة ريفز بتصفيق حار وحفاوة بالغة عندما بدأت حديثها. وقالت إنها "ستكتب عمل كل النساء مرة أخرى في قصتنا الاقتصادية".

وأضافت أمام مؤتمر الحزب: "لقد مضى ثمانمائة عام منذ وجود منصب مستشار الخزانة، وكان كل واحد منهم رجلاً".

صنعنا التاريخ

وقالت: "في الخامس من يوليو، صنعنا التاريخ. كل امرأة تشاهد هذا ستعرف، بغض النظر عن مدى ارتفاعك، ومدى عملك الجاد، ومدى تأهيلك، ستكون هناك دائمًا لحظات تذكرك بأن بعض الناس لا يعتقدون أن المرأة قادرة على إنجاز المهمة".

وقالت:"لقد هزمت ملايين النساء في حزبنا، وفي نقاباتنا، وفي كل مناحي الحياة هذه الشكوك".وأضافت أنها وحزب العمال "سيعيدان كتابة عمل جميع النساء في قصتنا الاقتصادية، لإظهار لبناتنا وحفيداتنا أنهن لا يحتجن إلى وضع سقف لطموحاتهن".

كما سخرت السيدة ريفز من "صراع الجبابرة" على قيادة المحافظين.

وستقوم كيمي بادينوش، وروبرت جينريك، وجيمس كليفرلي، وتوم توجندهات، بتقديم ترشيحاتهم لأعضاء حزب المحافظين في مؤتمرهم المقبل.