أوروبا: مليار يورو لدعم الدول المتضررة من فيضانات 2023

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (وكالات)

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، أمس، على تقديم مساعدات بقيمة أكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار) لخمس دول ضربتها فيضانات قوية خلال عام 2023. وستذهب الأموال من صندوق التضامن الأوروبي إلى إيطاليا وسلوفانيا واليونان وفرنسا والنمسا. ومن المتوقع أن تحصل كل من إيطاليا وسلوفينيا على أكبر حصة بواقع نحو 450 مليون يورو، و430 مليون يورو، بعدما تعرضتا لضرر كبير العام الماضي بعد هطول أمطار غزيرة. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تسبب الفيضانات في دمار واسع النطاق في أنحاء وسط وشرق أوروبا خلال الأيام الأخيرة، من رومانيا إلى بولندا، حيث تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم مساعدات إضافية لمواجهة الكوارث بقيمة 10 مليارات يورو.