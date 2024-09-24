"النشرة": غارات إسرائيلية استهدفت إقليم التفاح والحوش وطيردبا والبيسارية وأنصار وطورا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن غارات إسرائيلية استهدفت إقليم التفاح.

وأفاد عن غارات استهدفت الحوش في صور، طير دبا، طورا، أنصار والبيسارية.

ويأتي ذلك بعد عدوان جويّ إسرائيلي واسع على لبنان أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم "سهام الشمال" شمل غارات مكثفة على الجنوب والبقاع ما تسبب بسقوط نحو 500 شهيد وأكثر من 1600 جريح بينهم أطفال ونساء.

هذا، ونفذ حزب الله عمليات إطلاق صواريخ طالت مدينة حيفا مستهدفة أهدافًا عسكرية للجيش الإسرائيلي شملت قاعدة ومطار رامات ديفيد ومطار مجيدو العسكري في العفولة.