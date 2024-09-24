ولي عهد الكويت وملك الأردن يبحثا في نيويورك العلاقات بين البلدين وسبل دعمهما

ياسر رشاد - القاهرة - بحث ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت والأردن وسبل دعمها وتعزيزها؛ لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين

ونقل ولي العهد الكويتي - في مستهل اللقاء الذي جرى في مقر إقامة الملك عبدالله الثاني بمدينة نيويورك - تحيات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إليه، كما ناقشا أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء أن اللقاء حضره: وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.

الكويت والسعودية والأمم المتحدة تبحث سبل تعزيز التعاون الرقمي

بحث وزيرالخارجية الكويتي عبدالله اليحيا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيي ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية أحمد الصويان ، أطر دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات الاقتصادات الرقمية.

وبحث المشاركون في الاجتماع ، الذي عقد هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك ، سبل تعزيز التعاون الرقمي من أجل الازدهار وتوظيف التكنولوجيا والمساعي المشتركة نحو مستقبل رقمي يخدم أهداف التنمية المستدامة..حسبما أفاد بيان صادر عن الخارجية الكويتية .