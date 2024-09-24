البنك الأهلي المتحد مصر يوقع اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التأمين البنكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المتحد مصر وشركة جي اي جي مصر حياة تكافل توقيع اتفاقية لتقديم خدمة التأمين البنكي لعملاء البنك والتي بموجبها تقوم الشركة بتسويق وتقديم خدماتها وبرامجها التأمينية للعملاء من خلال فروع البنك.

وبحسب بيان للنك اليوم، تأتي الإتفاقية في إطار إستراتيجية البنك لتقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية، التي تلبي كافة إحتياجات عملاء البنك من خدمات التأمين التكافلي بما في ذلك برامج الإدخار، والإستثمار، والحماية، والتكافل الصحي، وتكافل الحوادث الشخصية والتقاعد.

كان البنك الأهلي المتحد مصر وشركة جي أي جي مصر (حياة تكافل) حصلوا على الموافقات الرقابية اللازمة لتقديم هذه الخدمات التكافلية، التي تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.