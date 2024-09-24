ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت وكالة ناسا صورًا جديدة لكويكب مر بسرعة كبيرة بالقرب من الأرض هذا الأسبوع، ويسمى كويكب رجل الثلج بسبب هيئته الغريبة.

حلق الكويكب المسمى 2024 ON بأمان بالقرب من كوكبنا على مسافة (مليون كيلومتر) - أي ما يقرب من 2.6 ضعف المسافة بين القمر والأرض - يوم الثلاثاء (17 سبتمبر). وكان يسافر بسرعة تقترب من 32 ألف كيلومتر في الساعة، أو حوالي 26 ضعف سرعة الصوت.

التقطت الصور الجديدة بواسطة رادار جولدستون للنظام الشمسي في كاليفورنيا في 16 سبتمبر. وأظهرت الصور أن الكويكب بحجم ناطحة سحاب، وهو في الواقع كويكبان أصبحا مقيدان بجاذبيتهما الخاصة في تشكيل يُعرف باسم ثنائي الاتصال بعد أن اقتربا كثيرًا من بعضهما البعض.

كتبت ناسا في بيان: "يُصنف هذا الكويكب على أنه خطير محتمل، لكنه لا يشكل خطرًا على الأرض في المستقبل المنظور.. وسمحت قياسات جولدستون للعلماء بتقليل عدم اليقين بشكل كبير في مسافة الكويكب من الأرض وفي حركته المستقبلية لعقود عديدة".

تعتبر ناسا أي جسم فضائي يقترب لمسافة (7.5 مليون كيلومتر) من كوكبنا "خطرًا محتملًا"، حتى لو لم يشكل تهديدًا مباشرًا للأرض. وذلك لأن أي اهتزازات طفيفة في مسار مثل هذا الكويكب - على سبيل المثال، عن طريق الاصطدام بكويكب آخر - يمكن أن ترسله إلى مسار تصادم مع الأرض.

تتتبع وكالة ناسا مواقع ومدارات ما يقرب من 28000 كويكب من خلال مسح السماء الليلية بالكامل كل 24 ساعة. وقدرت مسارات كل هذه الأجسام القريبة من الأرض بعد نهاية القرن، ووجدت أن الأرض لا تواجه أي خطر معروف من اصطدام كويكب مروع لمدة 100 عام على الأقل.

اقرأ أيضا:

بالصور: اكتشاف تاريخي لجيمس ويب.. العثور على المادة الأولى للحياة

زلزال علمي يهز العالم.. أجمل 15 صورة من جيمس ويب في 2022

22 صورة أثارت جنون العالم: عالمنا أكبر من كل تخيلاتنا