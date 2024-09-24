وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "تحذيرًا عاجلًا إلى سكان القرى اللّبنانيّة"، قائلًا: "الغارات مستمرّة، وإذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه "حزب الله" لتخزين أسلحة أو وسائل قتاليّة، فعليكم إخلاء هذا المبنى والابتعاد عنه فورًا لمسافة لا تقلّ عن كيلومتر أو إلى خارج القرية"، مؤكّدًا أنّ "كلّ من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" أو أسلحته، يعرّض نفسه للخطر".

كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي لسكان قرى لبنان: إذا كنتم تتواجدون داخل أو قرب مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة فعليكم إخلاؤه فورًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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