اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ مع المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشّؤون الإنسانيّة في ​لبنان​ عمران ريزا، في السّراي الحكومي، وبحث معه بموضوع المساعدات الإنسانيّة الّتي تقدّمها الأمم المتحدة للبنان في هذا الوقت بالذّات. والتقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة ​وسيم منصوري​، وجرى عرض للأوضاع الماليّة في البلاد.

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي التقى الخليل ومنصوري وبحث مع ريزا بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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