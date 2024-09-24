شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"الشيوخ": منتدى شباب العالم نموذج يُحتذى به فى تمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة منتدى شباب العالم في فاعليات قمة المستقبل التي تنظمها الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطوة مهمة تؤكد تقدير العالم للنموذج المصري في تمكين الشباب، وإتاحة فرص متنوعة أمامهم لتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم مما يساهم في بناء كوادر شبابية قادرة على القيادة في المستقبل، مشيرا إلى أن منتدى الشباب أصبح منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية.

وقال «فرج»، إن القيادة السياسية المصرية حريصة على دفع وتمكين الشباب وزيادة فرص مشاركتهم في كافة جهود التنمية، فضلا عن كونه إسهاما مصريا عالميا يعزز الحوار بين الشباب حول العالم، لافتا إلى أن الجهود المصرية المبذولة من أجل دعم الشباب تعكس إيمان القيادة السياسية بأن الشباب هو القوة الدافعة لتحقيق التنمية والارتقاء لأي مجتمع من المجتمعات، وهم رأس المال الحقيقي للمجتمع، حيث يمتلك هؤلاء طاقات كبيرة تمكنهم من القيام بدور فاعل في عملية البناء والتغيير، وهو ما يعزز القدرة على تحقيق الريادة المستقبلية وضمان استدامتها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن منتدى شباب العالم ساهم في صناعة الكوادر الشبابية، ومشاركة الشباب في صنع السياسات، وتقريب وجهات نظرهم في الموضوعات المختلفة، من خلال ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية لدى الشباب، عبر الانخراط في الأحزاب السياسية وتفعيل دورهم، وعضوية الشباب في المجالس النيابية، وإيجاد مساحات حوار مشتركة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الدولة ومؤسساتها، وتنفيذ نماذج محاكاة للتدريب على الممارسة السياسية، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي والعمل الجاد على توفير فرص عمل لائقة للشباب، وخفض معدلات البطالة، وتنفيذ مبادرات لتعزيز فرصهم في سوق العمل، فضلا عن تعزيز المشاركة الاجتماعية في الأعمال التطوعية.

وشدد النائب فرج فتحي، علي أن منتدى شباب العالم يُغد نموذجًا يُحتذى به فيما يتعلق بتمكين الشباب المصري، حيث يتيح الفرصة لهم لطرح الرؤى والمبادرات التي تُشكل حلولًا لتلك للقضايا التي يعاني منها العالم، مؤكدا أن المنتدى فرصة مهمة لتعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، فضلا عن كونه رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

