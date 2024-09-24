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التحالف الوطنى يوزع 2500 وجبة غذائية فى البحيرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 02:25 م

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قام مجموعة من متطوعي مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بتوزيع 2500 وجبة غذائية جاهزة على الأسر في مركز كوم حمادة، قرية بيبان.

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها المؤسسة بهدف دعم الأسر المحتاجة وتعزيز الأمن الغذائي في المجتمع، وأكدت المؤسسة أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية.

تعمل مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع على تعزيز التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.


يأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "إيد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.
تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.
تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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