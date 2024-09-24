شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يوزع 2500 وجبة غذائية فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قام مجموعة من متطوعي مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بتوزيع 2500 وجبة غذائية جاهزة على الأسر في مركز كوم حمادة، قرية بيبان.

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها المؤسسة بهدف دعم الأسر المحتاجة وتعزيز الأمن الغذائي في المجتمع، وأكدت المؤسسة أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية.

تعمل مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع على تعزيز التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.



يأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "إيد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.